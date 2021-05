Confessa ataque a namorado da 'ex' com martelo em Castelo de Paiva

O homem que está a ser julgado, pelo Tribunal da Feira, por ter agredido o namorado da ex-companheira, com um martelo, em Castelo de Paiva, confessou esta segunda-feira as agressões ao coletivo de juízes. “Agredi com o martelo mas não tive intenção de matar. Perdi a cabeça porque ele tinha dito que se quisesse mandava o meu filho para uma instituição”, disse Paulo Sousa ao tribunal.









Segundo a acusação, o arguido agrediu o colega de trabalho por causa deste ter feito uma queixa, na GNR, de uma outra agressão, ocorrida duas semanas antes.