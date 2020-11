Bruno Ferreira, de 35 anos, assumiu ontem ao coletivo de juízes do Tribunal de São João Novo, no Porto, que a 28 de abril deste ano fugiu à PSP durante sete quilómetros, até embater em contramão num carro da Polícia Municipal, à saída do túnel de Faria Guimarães."Não tinha carta de condução, nem seguro e não andava bem da cabeça por ter voltado a consumir heroína", assumiu.O arguido, que está em prisão domiciliária, responde por dano qualificado, condução sem carta e condução perigosa.