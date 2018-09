Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confessa ter fingido assalto à mão armada

"Os factos são verdadeiros", disse André Sousa.

Por J.D. | 08:31

Um dos dois homens acusados de denúncia caluniosa admitiu esta quarta-feira, no tribunal de Santarém, ter acusado falsamente dois homens de assalto com arma de fogo, de que resultou a detenção de um inocente.



"Os factos são verdadeiros", disse André Sousa, naquela que foi a primeira sessão do julgamento.



Os factos remontam a 2012.



André Sousa e Bruno Coelho sentiram-se burlados por dois homens na compra de dois telemóveis e denunciaram-nos por roubo.