Confessionários abrem para turistas de verão no Algarve

Seis igrejas vão estar abertas a turistas católicos, de férias, que queiram confessar-se.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Os turistas católicos que passam férias no Algarve já podem confessar os seus pecados, em várias línguas, durante as férias de verão. O serviço vai ser implementado em seis igrejas da zona do Sotavento algarvio e surgiu, ao que o CM apurou, devido à procura de muitas pessoas, de nacionalidades diversas, de praticarem este sacramento nesta altura do ano.



A iniciativa inédita ‘Aproveita as férias e reconcilia-te com Deus’ decorre de 1 de julho a 31 de agosto e é organizada pela vigaria de Tavira (conjunto de paróquias do Sotavento).



"Os párocos estão preparados para ouvir e falar em várias línguas", explicou, ao CM, Miguel Neto, padre e porta-voz da Diocese do Algarve, que considera que o período de férias pode ser "vivido de formas diferentes" e que "muitas pessoas aproveitam para fazer balanço, repensar a vida, surgindo a necessidade de celebrar o sacramento da reconciliação".



Os interessados podem deslocar-se, à segunda-feira, à igreja de Cabanas (Tavira) , à terça-feira a Altura (Castro Marim), à quarta-feira a Monte Gordo (Vila Real de Santo António), à quinta-feira a Vila Real de Santo António, à sexta-feira em Tavira (igreja de Santiago) e ao sábado em Cacela (Vila Real de Santo António). O horário é sempre às 21h00.



"Há muita gente que vem de férias e aproveita para fazer uma aproximação a Deus", revela ainda Miguel Neto, que destaca a possibilidade da confissão poder ser feita em espanhol, inglês ou francês.