Três homens apanhados a jogar às cartas numa associação em Gaia

Três homens, de 36, 51 e 59 anos, foram detidos pela PSP por estarem a jogar à loba (jogo de cartas) no interior das instalações de uma associação recreativa que não cumpria o dever de encerramento do estabelecimento comercial, esta quinta-feira, em Vila Nova de Gaia.





A PSP foi alertada de que o estabelecimento, localizado na rua Visconde das Devesas, próximo do jardim Soares dos Reis, estava em funcionamento e permitindo a prática de jogos de fortuna ou azar. Os agentes deslocaram-se ao local e verificaram que os três detidos estavam a jogar às cartas. Os baralhos e malas com fichas de Poker foram apreendidos.





Mas no interior do mesmo espaço, a PSP encontrou ainda outros cinco cidadãos a jogar bilhar, sem máscara ou viseira. Foram elaborados 12 autos de contraordenação por inobservância do dever de recolhimento domiciliário, inobservância do dever de encerramento de estabelecimento comercial e incumprimento do uso de máscara ou viseira de proteção. Os detidos (um desempregado, um comerciante e um motorista) foram notificados para comparecerem hoje no tribunal.