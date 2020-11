O confinamento de Robson Vieira, o brasileiro de 39 anos acusado do homicídio e ocultação do cadáver da namorada, em outubro de 2019, em Arruda dos Vinhos, obrigou esta quarta-feira ao adiamento das alegações finais no Tribunal de Loures. O coletivo marcou a sessão para 9 de dezembro. O arguido está preso na cadeia de Lisboa, onde existe um surto de Covid-19.

