Confinamento faz infrações de trânsito caírem 41,3% em Portugal

O confinamento imposto em janeiro, pelo agravamento da pandemia da Covid-19, levou a uma diminuição de 41,3% das infrações nas estradas, em comparação com o mesmo mês de 2020, revela a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Foram detetadas 77 502 infrações e o excesso de velocidade é a mais comum (45 429). Foram, de resto, fiscalizados 8,5 milhões de veículos, menos 29% do que no janeiro anterior. Os detidos foram 1616 (-16,7%).



Desde o início do sistema (2016) e até janeiro deste ano, 250 mil condutores já perderam pontos na carta em resultado de infrações. Com zero pontos, já havia 3117 - 1385 cartas já tinham sido caçadas. Em janeiro houve 1673 acidentes com vítimas (-39,8%), 25 mortos (-6) e 102 feridos graves (-46).



Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários