Confirmada poluição das águas em praias de Albufeira

Situação vai ser reavaliada esta quarta-feira após novas análises.

Por José Carlos Eusébio | 10:31

No passado domingo, a bandeira vermelha foi hasteada nas praias do Inatel e dos Alemães, após chuvas intensas que transportaram para o mar água suja e malcheirosa, através de um canal de águas pluviais que desemboca no areal.



A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) procedeu então a análises, cujos resultados foram ontem conhecidos. Foram detetados sinais de contaminação fecal, estando agora desaconselhados os banhos não só nas praias do Inatel e dos Alemães como também numa outra contígua, a dos Pescadores.



A decisão foi tomada pela APA, em articulação com a Delegada Regional de Saúde do Algarve. Na praia do Inatel foi mantida hasteada a bandeira vermelha, dado que as análises determinaram a presença da bactéria Escherichia coli.



Entretanto, nas praias dos Alemães e Pescadores foi ontem hasteada a bandeira amarela, por terem sido detetados enterococos intestinais. Em todas estas três praias urbanas de Albufeira estão desaconselhados os banhos.



Segundo apurou o CM junto da APA, foi ontem à tarde recolhida água do mar para serem realizadas novas análises. Os resultados deverão ser conhecidos durante a manhã desta quarta-feira, o que permitirá fazer uma nova reavaliação a situação.



Após a descarga de água suja no mar, no passado sábado, houve banhistas que se queixaram de alergias cutâneas. Desde essa altura, os nadadores-salvadores têm vindo a alertar os frequentadores das praias para evitarem banhos.



Estas três praias são das mais procuradas de Albufeira, pelo que a situação está a gerar queixas de turistas e de quem tem negócios nas praias.