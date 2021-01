Confirmada prisão para ex-fuzileiro que matou uma vizinha à facada em Guimarães

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou uma pena de 18 anos para José Neves Ferreira, o ex-fuzileiro que matou uma vizinha à facada num café em Guimarães. Dois filhos da vítima mortal, Maria José Dias, e a namorada de um deles também ficaram feridos. O crime ocorreu a 20 de abril de 2019.



O Ministério Público apresentou recurso da decisão da 1ª instância por não concordar com o facto do crime de homicídio consumado ter deixado de ser qualificado. Defendia que estava em causa um motivo fútil, uma vez que o arguido decidiu atacar as vítimas à facada por acreditar que estavam a ser alvo de gozo. O procurador pedia uma pena nunca inferior a 21 anos, mas não lhe foi dada razão. O ex-fuzileiro, de 54 anos, encontra-se na cadeia.



Ver comentários