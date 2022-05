Confirmadas penas para assassinos de dono de café em Almada

Os quatro homicidas de Hermenegildo Varela, dono do snack-bar Anita, na Cova da Piedade, Almada, assassinado a tiro, em junho de 2018, ao interpelar o gang juvenil que assaltava o estabelecimento para roubar o apuro do Euromilhões, viram o Supremo Tribunal de Justiça confirmar agora as penas a 16 (dois deles), 14 e 13 anos de prisão.Segundo o acórdão, que oconsultou, Ricardo (agora com 20 anos), Diogo (23), Eduardo (26) e Fábio (21) acordaram em assaltar o café. Três invadiram o local de cara tapada, na hora do fecho das apostas do Euromilhões, e o quarto esperou no carro, para a fuga. Ricardo, então com 17 anos, tinha um revólver calibre .32 e disparou logo contra uma parede. Atiraram a registadora ao chão e Hermenegildo Varela, de 70 anos, perguntou-lhe o que estavam a fazer e terá dito: "Não matem ninguém." Ricardo deu-lhe logo um tiro no abdómen.Os quatro arguidos - que fizeram outros assaltos armados - foram ainda condenados a indemnizar a mulher e a filha de Hermenegildo Varela em 70 120 euros.O grupo foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal em março de 2019.