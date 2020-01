Confirmado caso de sarampo em aluno de escola em Cascais

Foi confirmado esta quarta-feira, o caso de sarampo de um aluno da Escola Secundária São João do Estoril, em Cascais.



O aluno foi sinalizado este domingo e o caso confirmado na segunda-feira pela Autoridade de Saúde de Cascais, que está s seguir o caso.





sabe que a Autoridade de Saúde do concelho de Cascais procedeu a um levantamento dos contactos entre os alunos da turma do estudante sinalizado com sarampo, assim como de outras turmas que tiveram aulas na mesma sala, docentes e funcionários.