Confissão de abuso sexual a aluna de 14 anos livra professor da cadeia

Confessou ter praticado sexo oral com uma menina de 14 anos de quem era professor de Educação Física numa escola de Braga. Admitiu, sem reservas, a troca de centenas de mensagens de cariz sexual com a vítima, em 2017, e que lhe pediu para mentir quando o caso foi descoberto. Ainda assim, o Tribunal de Braga decidiu esta quarta-feira condenar o professor, de 51 anos, a três anos de cadeia, com pena suspensa - justificada pela admissão do crime, entre outros ... < br />