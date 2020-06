Confissão em "noite de copos" trama alemão suspeito de raptar Maddie

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Três de maio de 2017. "Noite de copos" num bar de Brunsvique, Alemanha, e Christian Brueckner vê que no canal televisivo ZDF está a dar um programa sobre o 10º aniversário do caso Madeleine McCann - a menina inglesa desaparecida a 3 de maio de 2007, aos 3 anos, de um aldeamento turístico na praia da Luz, Lagos, Algarve.Alcoolizado, o criminoso de carreira virou-se para o amigo que o acompanhava e exclamou: "sei tudo sobre o que se passou com a Maddie!"....