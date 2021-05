Uma pessoa ficou esta segunda-feira ferida, na sequência de um confronto entre claques do Benfica e do Sporting, ocorrido junto ao Estádio de Alvalade, em Lisboa.A disputa ocorreu cerca das 14h30, e foi testemunhada por vários transeuntes que chamaram a PSP. As patrulhas já não presenciaram nada, e só recolheram depoimentos.sabe que está a ser investigada a possibilidade de os confrontos se terem tratado de uma emboscada preparada.