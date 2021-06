Confrontos com pancadaria e cadeiras arremessadas no Centro Histórico de Guimarães

A véspera de feriado municipal em Guimarães do dia 1 de Portugal, ficou marcada por desacatos no centro histórico da cidade. As imagens mostram bem a noite de violência no centro histórico de Guimarães, na madrugada desta quinta-feira.



Cadeiras arremessadas e muitos jovens em confrontos físicos. Os confrontos terão começado, pouco depois da meia-noite, junto à Praça da Oliveira e terminaram já na Praça de Santiago, junto às esplanadas, com dezenas de jovens a atirarem cadeiras e ao soco e pontapé.





As causas dos confrontos estão ainda por apurar. Ao local foi chamada a Polícia de Segurança Pública que acalmou os ânimos e identificou quatro dos envolvidos nos confrontos.