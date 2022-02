Confrontos entre jogadores do CD Torres Novas e GD Marinhais obriga à intervenção da PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi obrigada a intervir, no passado sábado, num jogo do escalão de juniores da 2.ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém, disputado entre o Clube Desportivo de Torres Novas e o Grupo Desportivo de Marinhais, em Torres Novas.



Os jogadores envolveram-se em agressões mútuas que se estenderam a outros elementos das equipas, explica a PSP em comunicado.





"Entraram dentro do recinto do jogo vários adeptos de ambas as equipas, alguns para participar na desordem, outros para tentar evitar as agressões", pode ainda ler-se.Os agentes foram obrigados a interver e posteriormente será elaborado o relatório policial, relatando tudo o que aconteceu.