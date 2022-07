A PSP foi obrigada a intervir em confrontos junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, depois do jogo entre Sporting-Sevilha.

Nas imagens a que a CMTV teve acesso mostram vários objetos a ser arremessados na direção dos agentes junto à sede da claque da juventude leonina.

O Sporting saiu este domingo derrotado nas grandes penalidades no Troféu Cinco Violinos em futebol, que é também o jogo de apresentação aos sócios, diante dos espanhóis do Sevilha, por 6-5, depois do 1-1 verificado no tempo regulamentar.