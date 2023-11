Confusão nas eleições do maior sindicato dos guardas prisionais

O ato eleitoral para a escolha do presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) terminou esta quinta-feira em confusão, com uma das três listas concorrentes a recusar-se a aceitar os resultados.

Jorge Alves, líder do SNCGP durante 12 anos, e que depois de ser derrotado nas eleições de 2020 regressou para o ato eleitoral deste ano, foi dado como vencedor. A diferença contabilizada foi de cinco votos para a lista C, liderada por Frederico Morais, que integra a atual direção.

No entanto, a última urna a ser contabilizada, relativa à cadeia de Aveiro, só foi aberta às 23h30, quase 4 horas após o fecho da votação em todo o país.

Ao que o CM apurou, o presidente da mesa adiou o apuramento dos resultados com questões profissionais, e depois pessoais, fechando a urna num armário.

Na altura, Frederico Morais liderava a votação. Mas após a contabilização dos 25 votos de Aveiro, Jorge Alves acabou por ser declarado vencedor.

A lista C, liderada por Frederico Morais, deve em breve formalizar uma impugnação dos resultados, inconformada com a abertura tardia da urna, e alegando que a ata da eleição em Aveiro ficou rasurada, com diversos erros.

A reclamação, a formalizar no espaço de 10 dias, será apreciada pela comissão eleitoral do SNCGP. Este órgão é composto pelo presidente da mesa da assembleia geral do sindicato, e por representantes das 3 listas que foram a sufrágio.