Congresso da EuroCOP discute suicídios na PSP

A Confederação Europeia de Polícia (EuroCOP) organiza na quarta-feira, em Vila Nova de Gaia, um congresso com o tema ‘Suicídios na PSP e agressões a agentes da autoridade’.A iniciativa servirá, além do debate, para a apresentação de um estudo sobre a temática dos suicídios na PSP. O trabalho, organizado por Miguel Rodrigues, dirigente do Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP), foi realizado ao longo de vários meses e consistiu na realização de entrevistas a elementos policiais, bem como na análise de informação saída nos órgãos de comunicação social.A sessão será presidida pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.