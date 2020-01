Conheça os rostos do trio que matou filho de antigo inspetor da PJ em Lisboa

São estes os rostos do trio que matou esfaqueou mortalmente Pedro Fonseca, o jovem engenheiro informático de 24 anos. Um grupo de assaltantes muito jovem, sendo que o mais novo tem 16 anos e o mais velho 20.



Terá sido Serifo Balde, de 17 anos, quem esfaqueou mortalmente o filho do antigo inspetor da PJ. O crime ocorreu no passado dia 28 de dezembro pouco depois das 23h00. O jovem de 24 anos estacionou o carro particular num local escuro próximo da Faculdade de Ciências e saiu sozinho para o McDonald’s, para tomar uma refeição. Poucos minutos depois, de volta à viatura, foi então abordado pelos três autores do homicídio.



Depois de cometerem o crime, os suspeitos, residentes em Monte Abraão, colocaram-se em fuga. O trio esteve em fuga durante nove dias.



Terá sido a utilização de um brinco a pista chave que a PJ seguiu para chegar à identidade dos suspeitos.



Os três suspeitos foram detidos pela PJ esta segunda-feira. Já foram levados ao Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, na terça-feira, e ficaram em prisão preventiva.



Os três jovens vão ficar em prisão preventiva no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária. Estão acusados de homícidio, roubo na forma tentada e consumada.