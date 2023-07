Conhecidas hoje as medidas de coação dos arguidos milionários da ‘Operação Picoas’

As medidas de coação decretadas pelo juiz Carlos Alexandre, aos arguidos no processo ‘Operação Picoas’, vão ser conhecidas nesta tarde de segunda-feira. Em causa estão crimes de branqueamento, fraude fiscal, entre outros, na alienação de um conjunto de prédios do antigo fundo imobiliário da Marconi, situados na zona de Picoas, em Lisboa, e avaliados em centenas de milhões de euros.Por volta das 11h30, o Ministério Público vai promover as medidas de coação que considera mais adequadas aos arguidos. Entre eles Hernâni Vaz Antunes e o milionário Armando Pereira.O interrogatório de Hernâni Vaz Antunes, principal suspeito, terminou esta manhã.