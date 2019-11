Conquilhas já podem ser apanhadas em Olhão

As embarcações da apanha de conquilha já regressaram ao mar, quase seis meses depois de ter sido proibida a apanha deste bivalve ao largo de Olhão, devido à presença da biotoxina DST.

Nas novas análises do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os valores da toxina já não obrigam à interdição, que foi levantada no final da semana passada, poucos dias depois da manifestação que juntou mais de 50 profissionais da ganchorra (arte de pesca para apanha da conquilha) no porto de Olhão.





Os mariscadores queixavam-se de não conseguirem sobreviver com os barcos em terra. "São boas notícias porque havia muitas pessoas a passar muitas dificuldades financeiras. Mas como a apanha esteve tanto tempo interdita perdemos mercado. Temos de esperar para que vendas e preços voltem ao normal", disse ao CM Miguel Cardoso, da associação Olhãopesca.Os profissionais receiam que seja uma questão de tempo que a apanha da conquilha volte a ser impedida. Por isso, a reunião marcada com o ministro do Mar e os responsáveis do IPMA, no dia 4 de dezembro, vai manter-se, para se encontrar uma solução definitiva.Os mariscadores queixam-se do "excesso de zelo" do IPMA nos valores da biotoxina detetados pelas análises, uma vez que, durante a interdição nunca se deixou de comer conquilha e não houve problemas de saúde.