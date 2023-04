“Consegui escapar por um buraco”, conta morador desalojado após desabamento de prédio no Porto

O desabamento do interior de um prédio na Rua 31 de Janeiro, no Porto, causou, na quinta-feira, momentos de pânico entre os moradores. Quinze pessoas, todas de nacionalidade estrangeira, ficaram desalojadas.





“Estava no piso inferior da loja, nas traseiras, e ouvi o som de alguma coisa a cair. Em poucos minutos desabou tudo à frente dos meus olhos. Depois, tentei caminhar para as traseiras, onde havia um buraco e consegui escapar”, contou Md Inzamul Haque, que trabalha e vive no prédio.