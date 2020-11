Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados denuncia prática ilícita

Mais de 170 participações contra empresas de cobrança de crédito levaram o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados (CRLOA) a abrir procedimentos para averiguação da prática de procuradoria ilícita por estas sociedades.

Os problemas têm sido reportados por advogados, solicitadores, particulares, sociedades comerciais, clubes desportivos e até estabelecimentos de ensino público. "Estas entidades têm uma postura agressiva perante os cidadãos e perante as empresas, chegando mesmo, nalguns casos, a roçar a coação", explica João Massano ao CM. "Os participantes dizem que ‘não são devedores’, que ‘as dívidas não existem’, ou até que ‘já foram pagas’ e queixam-se de perseguição, pelas horas e frequência com que são feitas chamadas, por irem a casa ou às empresas buscar os seus bens, e ameaçarem com processos judiciais, execuções e penhoras no sentido de ‘evitar futuro procedimento coercivo que provocaria constrangimentos na concessão de créditos junto das entidades bancárias’", avisa João Massano, presidente da CRLOA.

No atual contexto de crise, João Massano lembra que é expectável o aumento das ações de cobrança por estas empresas, mas "é essencial que o cidadão e as empresas tenham consciência da ilegalidade e que denunciem às autoridade competentes".

A atividade de ‘negociação tendente à cobrança de créditos’ é um ato próprio da profissão de advogado e solicitador e, por isso, ilegal quando praticado por outros.





O caso dos notários

Outros atos de procuradoria ilícita que têm vindo a ser averiguados pelo Conselho Regional de Lisboa prende-se com a atividade dos notários, mais concretamente um ‘flyer’ elaborado pela Ordem dos Notários que "oferecia serviços de consulta jurídica generalista e mencionava a existência de uma plataforma para o efeito (www.covid19.notarios.pt)", de acordo com João Massano. "Ao flyer, que é público, juntaram-se queixas que recebemos sobre a prestação de esclarecimento jurídico com pedidos de provisão levaram também a CRLOA a intervir", acrescenta.

O mesmo responsável explica que existe "uma possibilidade prevista no Código do Notariado que lhe permite prestar assessoria às partes na expressão da sua vontade negocial" desde que a mesma se prenda com a prática do ato notarial: "Mas esse é um âmbito bem distinto dos serviços jurídicos que foram publicitados, de forma generalista, no ‘flyer’", explica João Massano.



Atos ilícitos

O combate à procuradoria ilícita visa, em primeira linha, a defesa do próprio cidadão.

"Quando o cidadão recorre a procuradores ilícitos, não só neste caso em particular como em todos os demais, são os próprios direitos do cidadão e o próprio exercício desses direitos que são postos em causa, ao serem exercidos por quem não tem preparação nem habilitação técnica para o efeito", justifica João Massano.

Nestes casos, o cidadão fica completamente desprotegido, uma vez que os "procuradores ilícitos", ao contrário dos advogados e dos solicitadores, "não têm a sua atividade regulada, enquadrada e fiscalizada, nem têm a sua atividade coberta por seguros obrigatórios de responsabilidade civil profissional, que existem para proteger o cidadão caso a atividade destes profissionais lhes provoque danos que originem o pagamento de indemnizações".