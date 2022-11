“Considero-me muito bem pago”: Aníbal Pinto fala sobre honorários para extorquir Doyen

Rui Pinto continua a ser ouvido, esta segunda-feira, em tribunal no âmbito do caso 'football leaks'. A sessão desta manhã debruça-se sobre as ligações do advogado Aníbal Pinto ao caso Doyen, por ter alegadamente tentado extorquir, em 2015, a Doyen Sports.A sessão desta segunda-feira prossegue com o depoimento final de Aníbal Pinto, que tinha já prestado declarações no início do julgamento, em setembro de 2020.

"Considero-me muito bem pago", referiu, esta segunda-feira, Aníbal Pinto, que já tinha prestado declarações no início do julgamento, em setembro de 2020, em Lisboa.





Rui Pinto, de 34 anos, responde por um total de 90 crimes: seis de acesso ilegítimo, um de sabotagem informática, 14 de violação de correspondência, 68 de acesso indevido e um de extorsão na forma tentada.

O 'pirata informático' é suspeito de ter espiado quase 500 alvos.

O advogado disse, ainda, que "os meus honorários são 300 mil euros mais iva, fora se o cliente estiver isento" e concluiu que "a palavra honorários foi uma infelicidade".

O criador do 'Football Leaks' encontra-se em liberdade desde 7 de agosto de 2020, face à sua colaboração com a Polícia Judiciária, embora esteja , por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.



A próxima sessão está agendada para a próxima segunda-feira, dia 14 de novembro.