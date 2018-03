Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Constitucional recusa apelo de Amarelinho

Condenado a perda de mandato e a pena suspensa de três anos e dois meses de prisão.

Por João Mira Godinho | 09:33

O Tribunal Constitucional indeferiu a reclamação que José Amarelinho, presidente da Câmara de Aljezur, apresentou contra a sentença de perda de mandato. O autarca reserva uma reação para a próxima semana.



Amarelinho tinha apresentado a reclamação depois de, em janeiro, o Constitucional ter rejeitado um recurso que apresentou, contra a pena de três anos e dois meses de prisão, suspensa na execução, e a perda de mandato, a que foi inicialmente condenado, no Tribunal de Lagos, em 2012, por crimes de prevaricação no licenciamento de obras na urbanização de Vale da Telha, entre 1990 e 2008 - quando era vereador. O Constitucional considerou que as reclamações "nada acrescentam às questões de admissibilidade dos recursos já apreciados na decisão sumária". Em 2017, o Tribunal da Relação de Évora já tinha mantido a condenação.



Com Amarelinho foi condenado Manuel Marreiros, na altura dos factos e durante cerca de 20 anos, presidente da Câmara de Aljezur e, em 2012, presidente da Assembleia Municipal da autarquia. Marreiros, que entretanto se retirou da vida política, foi condenado a quatro anos e três meses de prisão, com pena suspensa, e perda de mandato.



PORMENORES

Compensações

As penas de prisão ficam suspensas mediante o pagamento de cinco mil euros, à Liga da Proteção da Natureza, por Amarelinho, e o mesmo à associação Almargem, por Marreiros.



Ministério Público

O Ministério Público também considerou que as reclamações "em nada abalam os fundamentos da decisão reclamada".



Contraordenações

O tribunal considerou que os arguidos agiram de "forma contrária à lei" no licenciamento e obras e na não instauração de processos de contraordenação