Constituídas arguidas duas mulheres alegadamente envolvidas em burla

A GNR constituiu arguidas duas mulheres, de 41 e 69 anos, residentes em Santa Maria da Feira e Ovar, no distrito de Aveiro, por suspeita da prática do crime de burla, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que no âmbito de uma investigação por burla ocorrida em Vizela, em 2022, os militares da Guarda levaram a cabo diligências policiais que permitiram identificar as suspeitas, bem como a sua localização.

Fonte da GNR explicou à agência Lusa que as duas mulheres são suspeitas de estarem envolvidas numa burla romântica 'online' que teve como vítima uma mulher residente no concelho de Vizela, no distrito de Braga.

Segundo a mesma fonte, esta mulher terá conhecido um homem através das redes sociais, por quem se veio a apaixonar, e que lhe pediu dinheiro para resolver alguns problemas com a justiça, indicando-lhe as contas bancárias das duas mulheres que foram agora constituídas arguidas.

De acordo com a investigação, a vítima terá transferido para estas contas "mais de 40 mil euros", tendo a maior parte do dinheiro sido transferida para uma conta do homem, residente em Inglaterra, ficando as suspeitas com "uma percentagem".

Durante uma busca à residência das suspeitas, realizada na quarta-feira, a GNR apreendeu dois telemóveis e três documentos bancários relacionados com o crime em investigação.

As duas mulheres foram constituídas arguidas e os factos foram remetidos ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães.