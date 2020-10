Constituído arguido suspeito de atropelamento com fuga em Paços de Ferreira

Um homem de 24 anos com antecedentes criminais foi constituído arguido por suspeita de ser o autor de um atropelamento com fuga em Meixomil, no concelho de Paços de Ferreira, revelou hoje a Guarda.

Numa ação levada a cabo na quinta-feira pelo Posto Territorial de Paços de Ferreira, a GNR identificou um homem de 24 anos pelo crime de omissão de auxílio naquele concelho do distrito do Porto, indica aquela força policial em comunicado.

"Após várias diligências policiais, [os militares] procederam à identificação do alegado autor do atropelamento com fuga em que a vítima, um homem de 69 anos, teve de receber tratamento médico numa unidade hospitalar", descreve.

De acordo com a GNR, o suspeito não apresentou "uma justificação plausível para o abandono do local do acidente, conduzindo assim à prática de omissão de auxílio à vítima".

"O suspeito, com antecedentes criminais pelo crime de exploração de jogo ilegal, foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paços de Ferreira", acrescenta a nota de imprensa.