Constituído o primeiro arguido por tráfico de seres humanos nos desembarques de marroquinos em Portugal

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) constituiu arguido, pelo crime de tráfico de seres humanos, um marroquino que chegou a Portugal no último desembarque de migrantes desta nacionalidade, ocorrido no final de setembro no Algarve.

Trata-se da primeira pessoa responsabilizada pela vaga de desembarques ocorridos na costa algarvia, onde já chegaram quase 80 pessoas.

O CM sabe que o migrante está retido num centro de instalação temporária no Porto, local onde investigadores do SEF o abordaram ontem, para o constituir arguido.

Está sujeito a Termo de Identidade e Residência, medida de coação que o Ministério Público pode alterar a qualquer momento.

A investigação prossegue, tendo já permitido localizar na cidade costeira de El Jadida, em Marrocos, o local de embarque dos migrantes que estão a escolher Portugal como porta de entrada no continente europeu.