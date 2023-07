Constrangimentos no trânsito no IC19 no sentido Sintra-Lisboa após dois acidentes com motas

Dois acidentes rodoviários no IC19, no sentido Sintra-Lisboa, na Amadora, provocaram alguns constrangimentos no trânsito, na noite desta quinta-feira. O alerta foi dado cerca das 22h30.Ao que oconseguiu apurar, os dois sinistros envolveram motas e ocorreram a poucos metros de distância entre si. O primeiro tratou-se de um despiste e o segundo uma colisão entre motociclo e carro.O motociclista que se despistou sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier. Já do embate não resultaram quaisquer vítimas.No local estiveram os bombeiros, o INEM e a Brisa. O acidente levou ao corte de duas faixas de trânsito.