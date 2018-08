Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Construção de túnel do Mercado do Bolhão no Porto demora um ano e custa 3,5 milhões

Proposta aprovada em 2015 previa um túnel com quatro metros de altura e duas vias de circulação com quatro metros de largura em cada sentido.

O túnel entre as ruas do Ateneu e Alexandre Braga, para acesso à cave do Mercado do Bolhão, no Porto, leva 365 dias a ser construído e custa 3,5 milhões de euros, revela o aviso do concurso público.



O anúncio de lançamento da "Empreitada de Construção do Túnel Urbano que liga a Rua do Ateneu Comercial do Porto à Rua Alexandre Braga", no centro da cidade, foi publicado no Diário da República (DR) de dia 13 pela empresa municipal Gestão e Obras do Porto, fixando em 3,5 milhões de euros o "valor do preço base do procedimento".



De acordo com uma proposta aprovada por unanimidade pela Câmara do Porto a 22 de setembro de 2015, a que a Lusa teve acesso na ocasião, previa-se que o túnel tivesse "quatro metros de altura e duas vias de circulação com quatro metros de largura em cada sentido" para acesso de cargas e descargas à cave do futuro Mercado do Bolhão.



No DR, acrescenta-se que o "prazo de execução do contrato" é de 365 dias (um ano) e a página da Internet da empresa municipal explica que aquela entidade "recebe as propostas até às 17h00 de 12 de outubro".



Segundo a Memória Descritiva anexa à proposta aprovada em setembro de 2015 pela autarquia, a que a Lusa teve então acesso, na cave do Mercado do Bolhão "ficarão localizadas, para além das áreas de armazenagem do mercado, diversas instalações técnicas".



"Atendendo aos requisitos de exploração do Mercado do Bolhão, o acesso deverá comportar duas vias independentes com 3,50 metros de largura livre e quatro de altura. Para garantir a sobrelargura necessária em curva e alguma folga em altura [...] ficou estabelecido com 4 metros de largura e 4,10 metros de altura, para cada via", acrescenta o documento.



A 15 de maio, a Câmara divulgou na sua página da Internet que a obra de restauro do edifício do Mercado foi naquele dia adjudicada e que as "primeiras máquinas" já tinham entrado no edifício centenário, prevendo-se que a reabilitação fique pronta dentro de "dois anos".



"Foi hoje consignada oficialmente a obra de restauro do Mercado do Bolhão. A partir de hoje contam-se dois anos para que fique pronta a obra que devolverá à cidade um dos seus mais importantes valores patrimoniais, intacto na sua essência e sempre como mercado tradicional e público, de frescos, como nasceu", escreveu o município.



A autarquia acrescenta que "o ato de assinatura entre a Câmara do Porto e o consórcio responsável pela obra", de 22 milhões de euros, "foi logo seguido da entrada das primeiras máquinas no edifício".



A 2 de maio, a autarquia inaugurou o Mercado Temporário do Bolhão (MTB), situado a cerca de 200 metros do edifício "original", na rua Fernandes Tomás, onde 5.600 metros quadrados acolhem 82 dos comerciantes do centenário espaço.



O atual projeto de recuperação do Bolhão, classificado como Monumento de Interesse Público em 2013, é a quarta iniciativa da Câmara do Porto para requalificar o espaço centenário ao longo dos últimos 30 anos.



Anunciado a 22 de abril de 2015, durante o primeiro mandato do independente Rui Moreira na Câmara do Porto, o atual restauro do Mercado do Bolhão foi adjudicado em novembro, mas foi preciso esperar por março obter o último visto do Tribunal de Contas.



A primeira parte da modernização, orçada em 800 mil euros, arrancou em agosto de 2016, com o desvio de infraestruturas e de uma linha de água para as ruas Sá da Bandeira e Fernandes Tomás.