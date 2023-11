"A motivação dos arguidos é clara. Queriam criar dúvidas na investigação e beneficiar Rosa." A juíza do tribunal de Vila Franca de Xira não teve dúvidas no caso do ‘tiro na banheira’. João de Sousa, ex-consultor forense de Rosa Grilo - a mulher que cumpre 25 anos de prisão pela morte do marido, Luís -, foi condenado esta quinta-feira a um ano de prisão efetiva (pelo crime de favorecimento pessoal na forma tentada) e por ser cadastrado deverá voltar à cadeia, onde já esteve por corrupção.









Ver comentários