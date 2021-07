Ubiratan Júnior disse esta quarta-feira aos juízes do Tribunal de São João Novo, no Porto, que era consumidor de canábis, mas negou estar envolvido num esquema de tráfico de droga com o companheiro, através da aplicação para encontros homossexuais ‘Grindr’.“Fumava três ou quatro charros por dia, mas nunca tive nada a ver com o negócio de venda de estupefacientes. O meu trabalho era como cabeleireiro”, afirmou o arguido.