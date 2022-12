Uma técnica oficial de contas da Póvoa de Varzim era a contabilista da Espiral Infalível, uma das empresas usadas no esquema internacional de branqueamento revelado pela "Operação Admiral" da PJ do Norte, Procuradoria Europeia e Autoridade Tributária.



Era esta suspeita - detida com outros 13, incluindo a modelo Ana Lúcia Matos e o marido - que providenciava os documentos que outros indivíduos entregavam aos bancos.









