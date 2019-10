Contabilista desviou 1,5 milhões de euros para sustentar stripper. Foi condenado a oito anos de cadeia

O Tribunal da Relação de Guimarães retirou seis meses à condenação aplicada a Mário Pena, que agora tem para cumprir oito anos e meio de cadeia.O contabilista de Vila Nova de Famalicão desviou 1,5 milhões de euros de 43 clientes, dinheiro que, segundo o processo, foi usado para sustentar Erika Santos, uma stripper lituana por quem se apaixonou. Os juízes deram ainda razão ao Ministério Público e dizem agora que Mário Pena tem de entregar os 1,5 milhões de euros ao Estado.O procurador tinha já feito este mesmo pedido de devolução do dinheiro ainda durante o julgamento, mas o tribunal de 1ª instância recusou.Na base desta diminuição da medida da pena esteve o facto de os juízes desembargadores terem declarado quatro crimes como prescritos. Relativamente a um outro crime de abuso de confiança decidiram reduzir a pena parcelar. O contabilista, de 61 anos, continua, no entanto, a não se conformar com a decisão e já apresentou um novo recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. O processo dava conta de que Mário Pena apaixonou-se pela stripper lituana em 2004.Entre esse ano e 2008, o contabilista desviou o dinheiro, que deveria ser usado para pagar os impostos dos clientes. As vítimas só se aperceberam de tudo quando receberam notificações de incumprimentos fiscais.A stripper Erika - que chegou a posar na ‘Playboy’ - recebeu 1 milhão de euros para investir numa sociedade e 60 mil euros para comprar um carro.