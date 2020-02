Contas da filha de Dias Loureiro investigadas

O juiz espanhol, Santiago Pedraz, que investiga os crimes de corrupção e branqueamento de capitais que envolvem a família Morodo e os negócios realizados com a empresa venezuelana PDVSA, no valor de 5,4 milhões de euros, enviou para a Procuradoria Geral da República portuguesa uma série de cartas rogatórias com o objetivo de fazer um levantamento exaustivo das contas bancárias de Raúl Morodo, da sua mulher, Cristina Cañeque, do seu filho Aejo e da sua mulher, Catarina Loureiro, filha de Dias Loureiro.Segundo o jornal ‘El País’, o magistrado, que também enviou cartas rogatórias para a Suíça, quer saber em que bancos estão abertas as contas bancárias, há quanto tempo e se ainda estão ativas. A Suíça já respondeu e confirmou a existência de contas em nome da mulher de Raúl Morodo.Sete pessoas, entre elas quatro elementos da família Morodo, e nove sociedades espanholas e estrangeiras estão na mira do juiz Pedraz por, alegadamente, terem recebido cerca de 30 milhões de euros da petrolífera venezuelana, através de serviços fictícios prestados em Portugal e noutros países europeus.