Contentores alagados deixam crianças sem aulas em Loures

Os alunos da Escola Básica Nº3 de Unhos, em Loures, ficaram esta segunda-feira 'à porta' devido a condições precárias no estabelecimento de ensino.A informação foi avançada aopor Cátia Guilherme, elemento da Associação de Pais da escola, que alega que foram colocados contentores na escola no início de setembro, como medida provisória devido às obras de requalificação de que a escola será alvo, e estes estavam alagados devido à chuva que se fez sentir este fim-de-semana.Segundo a mesma fonte, os monoblocos - também conhecidos por contentores pré-fabricados - foram feitos de forma pouco prudente e por isso os alunos têm condições escolares precárias que se notaram esta segunda-feira de forma mais evidente.Em maio, o estabelecimento de ensino comunicou que iriam ser efetuadas obras de raiz em todo o edifício, sendo que só o recinto escolar será aproveitado.Cátia Guilherme refere ainda que em meados de agosto ainda não havia contentores e que estes só foram construídos a uma semana do início das aulas.Devido a esse atraso, as aulas começaram mais tarde e, de acordo com esta mãe, com más condições. Segundo a mesma, as casas de banho inseridas na estrutura têm poucas condições tendo já entupido por diversas vezes.tentou contactar a direção do agrupamento de escolas do Catujal mas, até ao momento, ainda não obteve resposta.