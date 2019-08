Contentores “ilegais” instalados junto à estação de São Bento no Porto

A instalação de vários contentores e equipamentos amovíveis para o evento Porto Station Market, na ala norte exterior da estação de São Bento, no Porto, foi embargada pelo município.O promotor recorreu à Justiça e, ainda antes de uma decisão, o espaço abriu na sexta-feira à noite. A câmara considera que se trata de uma "atividade de restauração e bebidas não licenciada, que está a criar graves danos ambientais, de segurança e proteção civil".Ao fim da tarde deste sábado, a Polícia Municipal forçou o encerramento, evacuando o recinto.O espaço onde o evento é realizado é de domínio público ferroviário. Contactada pelo, a Infraestruturas de Portugal (IP) esclarece que "estabeleceu um contrato temporário de subconcessão" por seis meses e que "compete ao promotor solicitar à câmara municipal o licenciamento necessário".Já a autarquia acrescenta, em comunicado, que "a Direção Regional de Cultura do Norte [a estação é monumento nacional] e a Câmara do Porto não só não foram consultadas, como não foram, junto destas entidades, obtidos os licenciamentos e os pareceres legalmente necessários".O Executivo liderado por Rui Moreira deverá, assim, "apresentar junto do ministro das Infraestruturas um protesto formal contra o comportamento abusivo da IP na cidade, permitindo e promovendo atividade ilegal, não licenciada".contactou este sábado o promotor do evento, por telemóvel e correio eletrónico, mas não obteve qualquer resposta.