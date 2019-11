Contestação a comarca dos Hells Angels entra na Relação

Vai dar entrada no Tribunal da Relação de Lisboa, até final desta semana, o recurso de um advogado à decisão da juíza Conceição Moreno (juíza de instrução do processo Hells Angels), que indeferiu o pedido de realização desta fase na comarca de Loures, entregando-a ao Tribunal Central de Instrução.O recurso é de um arguido acusado, entre outros crimes, de quatro homicídios tentados. Em caso de deferimento por parte dos desembargadores, a atual fase de instrução será anulada.Recorde-se que o processo tem 89 arguidos, com apenas dois ainda presos. Estão acusados de crimes como associação criminosa, homicídio tentado, ofensas e posse de arma.