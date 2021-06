Continua em fuga condutor que destruiu loja do posto de abastecimento em Lisboa

A PSP ainda não deteve, nem identificou, o condutor do Mercedes que fugiu depois de destruir a loja do posto de abastecimento da Galp da Encarnação, na 2.ª Circular, em Lisboa, ao final da tarde de sábado.



Segundo fontes policiais, o outro ocupante da viatura ficou ferido e por isso não conseguiu fugir. Acabou por ser assistido pelo INEM e foi depois levado para o Hospital de São José, onde ficou internado e por isso ainda não prestou declarações. Por razões ainda não esclarecidas, o condutor entrou no posto a alta velocidade e só parou depois de embater contra uma parede já no interior da loja.



