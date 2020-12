Continua em fuga o homem que disparou sobre um jovem de 21 anos em Setúbal

Continua em fuga o homem que esta quarta-feira à tarde atirou sobre um jovem de 21 com uma caçadeira. José António Balbino tem 70 anos e em 1982 cumpriu cinco anos de prisão por agredir o sogro, até à morte. O septuagenário está continua em fuga e está a ser procurado.sabe que o homicida condenado tem duas moradas que estão a ser monitorizadas pela polícia.A vítima está internada no Hospital de S. José, em Lisboa, para onde foi transferida ontem à noite devido à gravidade dos ferimentos.Segundo a mãe da vítima contou aoo disparo de caçadeira deixou o ombro do rapaz "desfeito". O jovem vai ser operado e está para já estabilizado.