As buscas por Shelber Antunes, de 25 anos, que desapareceu na terça-feira na praia Velha, em Maceda, Ovar, continuaram este sábado.Segundo a Autoridade Marítima, as buscas são "realizadas no âmbito das ações diárias de patrulha". Na mesma nota, dá conta que os amigos e a família do jovem de nacionalidade brasileira estão a ser acompanhados pelo Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.