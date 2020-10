Contrabandista de tabaco e cabecilha de rede vai continuar na prisão

O Tribunal de Faro decidiu manter em prisão preventiva um homem de cerca de 45 anos, de Leste, que será o cabecilha de uma rede criminosa internacional que se dedicava à produção e comercialização fraudulenta de tabaco. O arguido, juntamente com mais 14 - os quais viram as medidas de coação ser alteradas de prisão domiciliária para apresentações -, foi pronunciado pelos crimes de contrabando e associação criminosa. O despacho de pronúncia foi conhecido esta semana.A rede foi desmantelada pelo Destacamento de Ação Fiscal de Faro da GNR no dia 25 de junho do ano passado, na zona de Loulé. Na altura foram detidos 12 homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 65 anos, de nacionalidades polaca, ucraniana, romena, russa e portuguesa. Dois outros homens, gregos, de 37 e 60 anos, foram constituídos arguidos. A GNR apreendeu tabaco suficiente para introduzir no consumo cerca de 46 milhões de cigarros, correspondendo a fraude e evasão fiscal respetivas um montante superior a 9,6 milhões de euros.A GNR deu cumprimento a 14 mandados: cinco de detenção, sete de busca domiciliária, um de busca à fábrica de manufaturação ilícita de tabaco e um de busca ao armazém utilizado para o depósito da produção ilícita. O tabaco tinha como destino o território nacional e países da União Europeia. A operação contou com o apoio e patrocínio da Europol e a colaboração da Polish Border Guard e da Polish Police.