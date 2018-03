Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contramão de traficante mata inocente na CRIL

Espanhol foge após ter sido apanhado pela PSP num negócio de droga.

Por João Tavares e Ana Botto | 01:30

Dois traficantes transacionavam haxixe junto ao parque de campismo de Monsanto, em Lisboa. Só que a PSP decidiu abortar o negócio.



O Seat Leon amarelo de um dos criminosos, de matrícula espanhola, arrancou a alta velocidade. Entrou na CRIL em contramão – sentido Lisboa-Algés – e, 800 metros depois, chocou de frente com um Mercedes. O condutor deste carro, de 60 anos, morreu no local. O traficante, identificado como Juan Feria, um espanhol de 43 anos, está em estado grave. Um outro condutor – de um terceiro carro – sofreu ferimentos leves.



O acidente teve lugar pelas 14h40. Na viatura em fuga a polícia encontrou um fardo de haxixe. Um segundo traficante – português de 33 anos – foi detido. Já era investigado e no seu carro, intercetado em Monsanto, estava outro fardo, num total de cerca de 20 kg.



O brutal acidente acabou por vitimar mortalmente o condutor do Mercedes, residente na zona de Cascais. Foi surpreendido pelo Seat em sentido contrário e não conseguiu evitar a colisão frontal. Um Ford Fiesta acabou por colidir na traseira do Mercedes, tendo o ocupante, 25 anos, sido levado para o Hospital de São Francisco Xavier com ferimentos ligeiros. Metros à frente houve um outro acidente, não relacionado, com uma viatura da GNR e sem feridos.



Foi a PSP que deu o alerta via rádio quando a viatura em fuga entrou em contramão. Segundo a polícia, não foi feita perseguição já que "não estavam reunidas as condições de segurança". Pediu-se que outras patrulhas estivessem em alerta para os acessos à CRIL. Mas, pouco depois, Juan Feria colidiu frontalmente com o Mercedes.



A violência do embate obrigou ao corte da CRIL, nos dois sentidos, durante várias horas. No socorro estiveram bombeiros de Algés, Dafundo, Carnaxide, Amadora e ainda o INEM.



Português era seguido pela polícia

A polícia conseguiu abortar a transação de droga porque o condutor português estava a ser seguido de forma discreta por elementos da Divisão de Investigação Criminal da PSP. Ao perceber que este foi ao encontro da viatura espanhola, a PSP fez a abordagem e o traficante espanhol iniciou a fuga. Este estava hospedado num quarto de hotel daquela zona, que depois foi alvo de buscas por parte da polícia.