Um condutor, de 34 anos, circulou este domingo dois quilómetros em contramão na Autoestrada do Norte (A1), na zona de Pombal, até embater em dois veículos, que seguiam no sentido Sul-Norte.Segundo fonte da GNR de Leiria, o automobilista terá feito inversão de marcha na área de serviço de Pombal, passando a conduzir a partir daí em contramão. Do acidente não resultaram feridos, apenas danos materiais nas viaturas envolvidas na colisão.