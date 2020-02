Contratado por 1000 euros para burlar seguro morre a atear incêndio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Gael Cunha, de 25 anos, iria receber cerca de mil euros por atear fogo à oficina de motos do amigo Lúcio de Brito, de 47 anos, em Arcos de Valdevez. O crime, que serviria para o empresário receber mais de 150 mil euros do seguro, foi acertado num jantar em Ponte de Lima. O objetivo era destruir a garagem, mas as chamas descontrolaram-se e provocaram uma explosão que se revelou fatal - Gael morreu no incêndio, a 4 de janeiro.Esta quarta-feira, a PJ de ... < br />