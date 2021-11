A empresa que recebeu a concessão da exploração de lítio na mina da Argemela, nos concelhos da Covilhã e Fundão, tem entre os sócios o empresário Carlos Martins (Martifer) investigado no chamado processo do hidrogénio, em que também é visado o secretário de Estado adjunto e da Energia, João Galamba, precisamente o responsável pela pasta das minas.





CM teve acesso mostra que o empresário é um dos proprietários e gerentes da PANN - Consultores de Geociências Lda., que vai explorar a Argemela. Ao CM João Galamba rejeitou qualquer favorecimento ao empresário, alegando que o contrato de pesquisa mineira foi atribuído em 2012, no governo de Passos Coelho, e que o atual executivo “se limitou a cumprir o contrato assinado”.



Um dia depois do chumbo do Orçamento do Estado na Assembleia da República, a Direção-Geral de Energia e Geologia celebrou 14 contratos de pesquisa e de exploração mineiras (cinco são adendas), antes mesmo das avaliações de impacte ambiental. A decisão é contestada pelos moradores das áreas concessionadas que falam em prejuízos para o ambiente e para a economia locais.