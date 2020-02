Controla o pão e agride mulher durante 42 anos

A mulher foi alvo de maus-tratos físicos e psicológicos durante 42 anos de união. Diz a acusação do Ministério Público que a vítima foi inúmeras vezes alvo de agressões a soco e pontapé, mesmo quando se encontrava, num dos episódios, com o filho bebé ao colo. Chegou ainda a ser presa dentro de sua casa, na Maia, e alvo de uma tentativa de asfixia.O agressor foi denunciado no ano passado e está agora a ser julgado no Tribunal de Matosinhos por violência doméstica e detenção de arma proibida."Numa fase recente, passou a controlar o conta-quilómetros do carro e perguntava por onde tinha andado para ver se batia certo. Trazia também pão ao final do dia e, se eu não comesse no dia seguinte, dizia que eu tinha ido ter com amantes", conta aoa vítima, de 64 anos e que já falou em tribunal.Tudo começou, segundo o Ministério Público, um mês após o casamento. A vítima levou uma bofetada. "Batia-me muitas vezes com a cabeça contra as portas, ia trabalhar sempre com nódoas negras e dizia às pessoas que tinha sido sozinha. Na festa dos 10 anos do meu filho, parti, por exemplo, um copo, e só por isso ele bateu-me tanto, tanto...", recorda a vítima, que em 2017 foi agredida na cara com uma varinha mágica quando dava o almoço ao neto. Ligou para a APAV, mas só fez queixa em 2019."Cheguei à conclusão de que ninguém merece viver assim. Eu não estava a viver, aquilo não era vida", acrescenta. O suspeito, contabilista, negou os factos em tribunal.A GNR deteve, na sexta-feira, em Amarante, um homem, de 62 anos, que tentou arrombar as janelas da residência da ex-mulher e da sogra para invadir a casa. Em outubro de 2019, investigado por violência doméstica, o suspeito ficou proibido de se aproximar daquelas duas vítimas e também impedido de possuir armas de fogo.O homem foi agora detido após violar as imposições. Foi levado a tribunal e ficou em prisão domiciliária. Foi-lhe aplicada uma pulseira eletrónica.A procuradora pede uma indemnização de 5 mil euros para a vítima. Também João Azevedo, advogado da mulher, avançou, em nome desta, com pedido de indemnização de 20 mil euros.Na sequência da denúncia, a mulher viu o filho e nora afastarem-se. Não tem também contacto com os netos. O suspeito vive agora com estes familiares.Quando percebeu que a mulher queria a separação, o arguido retirou o dinheiro das contas conjuntas. Existem processos a decorrer devido a este caso.