Convento pode ser expropriado em Portimão

Espaço está ser limpo e vedado por ordem da câmara.

Por José Carlos Eusébio e Rui Pando Gomes | 08:36

O convento de São Francisco, que se encontra há décadas votado ao abandono e que tem vindo a servir de casa a várias pessoas sem-abrigo, começou a ser limpo e vedado pelos proprietários, após terem sido notificados pela Câmara de Portimão.



O CM sabe que está a ser equacionada a hipótese do imóvel, classificado como de Interesse Público, vir a ser expropriado pelo Estado.



"Se não forem tomadas medidas pelos proprietários para evitar o estado de abandono e de degradação em que se encontra o convento, existe a hipótese de expropriação", confirmou ao CM Isilda Gomes, presidente da autarquia.



Como se trata de um imóvel classificado, esse processo poderá ser desencadeado pelo Ministério da Cultura. Já foi mesmo feita uma avaliação do valor patrimonial.



Entretanto, os proprietários foram notificados para, além da limpeza do espaço, procederem também ao emparedamento das entradas e à reparação do muro que dá para a via pública, o qual apresenta algumas zonas em risco de derrocada.



"Foi dado um prazo de 30 dias, caso contrário a autarquia avançaria com os trabalhos e depois imputaria os custos aos donos", explica Isilda Gomes.



Conforme o CM constatou no local, os trabalhos exigidos já estão a ser realizados. As pessoas que usavam o espaço como abrigo deixaram de ter acesso ao local.



O convento de S. Francisco, situado junto ao rio Arade, foi fundado em 1530 e classificado como Imóvel de Interesse Público em 1993.