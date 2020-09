Copiloto morre em casa após sobreviver a despenhamento no Gerês

O copiloto espanhol de 39 anos, que sofreu ferimentos graves em sequência do despenhamento do avião de combate a fogos Canadair ocorrido a 8 de agosto, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, e no qual morreu o piloto português Jorge Jardim, de 65 anos, morreu esta segunda-feira na casa dos pais.



Maximiliano Breton estava a recuperar dos ferimentos graves sofridos no acidente com o Canadair, na localidade de Babilafuente, próxima da cidade de Salamanca. O cadáver vai agora ser autopsiado, para se apurar a causa da morte.



